Una via crucis «per la liberazione delle vittime di tratta e prostituzione» sarà celebrata stasera a Napoli. «Attraverso questo evento - fa sapere la Chiesa di Napoli - si vuole lanciare un appello alla società, alle istituzioni, ai cristiani. Un appello a mettere le donne vittime della tratta, le loro famiglie e le comunità al centro di qualsiasi politica e intervento; al centro della nostra preghiera». La via crucis, presieduta dall'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, partirà alle 20 dalla chiesa dei Santi Cosma e Damiano in piazza Nolana per poi percorrere via Nolana, corso Umberto, piazza Garibaldi, via Alfonso d'Aragona, via Carriera Grande e arrivare a Porta Capuana per concludersi nella chiesa di Santa Caterina a Formiello.