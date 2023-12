NAPOLI. Ponte dell'Immacolata, prenotazioni al last second nelle maggiori località turistiche. Napoli tra le preferite, seguono Salerno e Sorrento, alla ricerca dei colori e luci del Natale. Ma aumentano i prezzi tra rincari e speculazioni, camere anche al prezzo choc di 300 euro. Sono perlopiù italiani i viaggiatori che stanno prenotando camere di bed and breakfast, affittacamere, case vacanze e locazioni brevi, non mancano rincari speculativi. Per questo l'Abbac lancia un vademecum a tutela dei consumatori per evitare di incappare in annunci di strutture ricettive non autorizzate. «È un andamento più che positivo, coda lunga di un periodo post covid che sta facendo riscontrare grandi numeri per il turismo ricettivo - dichiara il presidente nazionale Agostino Ingenito -. Malgrado i rincari su biglietti aerei, energetici e inflattivi, sono molti gli italiani che stanno preferendo le nostre destinazioni, Napoli per prima. Tuttavia consigliamo di accertarsi che le strutture ricettive prenotate abbiano il codice identificativo e adempiano agli obblighi di legge, come la denuncia delle persone alloggiate, il rilascio di ricevute degli importi e nel caso delle locazioni brevi la sottoscrizione del contratto. La nuova legge regionale impone che anche le locazioni brevi comunicano ai Comuni l'avvio di queste attività e seguano gli obblighi previsti - continua Ingenito -. Auspichiamo che vi siano una sempre maggiore sinergia con le istituzioni e speriamo di trovare sotto l'albero una proposta di legge di riorganizzazione turistica regionale, visto che al momento la Campania non ha attuato una precedente legge sulla suddivisione territoriale e occorrono maggiori azioni più incisive».

E anche il centro studi di Confesercenti Campania registra boom di turisti a Napoli e in Campania per il ponte dell’Immacolata. In Campania sono attesi 220 mila turisti, con introiti in totale (tra strutture ricettive e indotto indiretto per il commercio) di circa 79 milioni di euro. Napoli traina l’intera regione, con l’affluenza imponente di 160mila turisti, con un fatturato di incassi di circa 60 milioni di euro, ovvero il 75% di quello della Campania. A Napoli, dunque, è stimata la presenza di circa 160 mila turisti, con un introito per le strutture ricettive di circa 26 milioni di euro, con una spesa media di € 65,00 a notte per ogni turista e un riempimento delle strutture tra l’89 e il 90%. L’indotto dovrebbe garantire circa 33.5 milioni di euro, con una spesa pro capite in media di 70 euro. Il giro d'affari totale è dunque di 60 milioni di euro. In Campania invece, ci saranno circa 220 mila turisti, con introiti per le strutture ricettive di circa 33 milioni (spesa media di 60,00 a notte per ogni turista, riempimento delle strutture sino all’83%), con un indotto di 46 milioni (media di 70,00 euro a persona). Il giro d’affari complessivo è, dunque, di 79 milioni circa.