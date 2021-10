Soddisfazione nel comitato elettorale di Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli per l'ampia coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Partito democratico e altri partiti di centrosinistra, all'arrivo dei primi exit poll.

Alcuni di questi configurano infatti una vittoria al primo turno per l'ex ministro dell'Università ed ex rettore della Federico II, ad ogni modo tutti danno un margine ampio sul candidato in seconda posizione, Catello Maresca sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Presenti al comitato il segretario e il presidente del Pd metropolitano di Napoli, Marco Sarracino e Paolo Mancuso.

Tra gli esponenti politici già presenti al comitato elettorale di Gaetano Manfredi c'è anche il fratello del candidato, Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del Partito democratico.

Ufficialmente, esponenti e candidati del Partito democratico seguiranno lo spoglio nella sede del Partito democratico metropolitano di Napoli in via Santa Brigida, mentre candidati e coordinatori della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle a Napoli seguiranno lo spoglio all'Hotel Ramada, in via Diaz.