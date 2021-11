Sarà firmata giovedì dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi l'ordinanza per la regolamentazione degli accessi nelle strade dei Decumani, cuore del centro antico cittadino, nel periodo natalizio. L'esigenza di contingentare gli accessi di cittadini e turisti negli stretti vicoli del centro storico si è ripresentata negli ultimi weekend con il ritorno in massa dei turisti, dopo la diminuzione degli arrivi dovuta alla pandemia.

Manfredi, questa mattina a Città della Scienza per l'inaugurazione di Futuro Remoto, ha confermato che l'ordinanza sarà emessa giovedì e ha parlato anche del recupero dei porticati di piazza del Plebiscito: «Ne abbiamo parlato con il prefetto la settimana scorsa - ha detto Manfredi - stiamo cercando di agire per cercare in tempi rapidi di cominciare a recuperare gli spazi. Il progetto era partito, poi si è arenato ed è tutto fermo. Proprio in queste ore, insieme alla Prefettura, l'assessore Lieto sta lavorando per vedere se riusciamo a sbloccare qualcosa in tempi rapidi».