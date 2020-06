NAPOLI. Riconoscere i diritti degli infermieri e delle infermiere e ridisegnare un servizio sanitario efficiente. Sono i motivi che porteranno gli infermieri in piazza lunedì prossimo alle 10, a Napoli in Piazza del Plebiscito. L'iniziativa è promossa dal Movimento Nazionale Infermieri. "Da molteplici anni ad oggi, e soprattutto nel periodo #COVID19, molte sono state le dichiarazioni espresse da autorità governative e non - afferma il Movimento - nei confronti degli infermieri, a parte queste, che definiremmo tra l'altro di circostanza, nulla di concreto è stato realizzato per risolvere alcune annose problematiche. Da parte Governo si susseguono promesse che puntualmente non vengono mantenute, al contrario aumentano gli oneri e la professione viene sempre più sfruttata, demansionata, sottopagata e inglobata in categorie professionali che non ci appartengono". Il programma che Il Movimento Nazionale Infermieri propone: uscita dal comparto e stipulazione del primo contratto esclusivo per l'Infermiere; adeguamento delle dotazioni organiche; equiparazione dei diritti dell'Infermiere dipendente dalla pubblica amministrazione da quello impiegato presso enti privati.