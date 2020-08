NAPOLI. Incidente mortale la notte scorsa a Napoli, in piazza Carlo III. Due ragazzine sono state investite da una Smart a 4 posti mentre attravarsavano la strada: la 15enne è morta, l'amica 14enne ha riportato con una frattura alla gamba destra e una prognosi di 30 giorni. Le due ragazzine abitavano a Calata Capodichino e stavano tornando a casa. Alla guida della Smart c'era un 21enne che ora è sotto choc e al quale è stata ritirata la patente. Per la 15enne non c'è stato nulla da fare: investita in pieno, in seguito all'impatto è stata sbalzata a diversi metri di distanza battendo poi violentemente il capo sull'asfalto. Gli investigatori della sezione infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli non hanno rilevato segni di frenata. Il giovane è stato accompagnato in ospedale per i prelievi che riveleranno se aveva bevuto alcol o se era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.