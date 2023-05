NAPOLI. Il pari con la Salernitana rinvia ma non alimenta i timori dei tifosi del Napoli. Per lo scudetto cui solo la matematica deve dare l’ultimo sigillo. D’altra parte l’attesa del piacere non è essa stessa il piacere? Certo, un pizzico di delusione c’è, perché sarebbe stato bello festeggiare già contro la Salernitana, per giunta in un derby nel quale la rivalità si è fatta sentire. E invece occorrerà attendere ancora giovedì, quando l’ufficialità potrà esserci lontano da casa, in Friuli.