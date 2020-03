NAPOLI. Sono arrivate nel magazzino comunale di via Argine le prime 5.000 mascherine acquistate giorni fa con l’ordinativo firmato dal sindaco de Magistris e che, con cadenza settimanale, saranno nella diretta disponibilità dell’Amministrazione comunale. L’intera fornitura, con una disposizione del primo cittadino, sarà distribuita già in queste ore ad una serie di categorie economiche e commerciali ma anche ai dipendenti presenti negli uffici del Comune, delle dieci municipalità e delle aziende partecipate ASIA, Napoli servizi, ANM e ABC. Il Sindaco ha anche voluto ribadire la vicinanza ai medici di base e agli operatori del welfare con un’ulteriore fornitura di mascherine, dopo quelle distribuite ieri ed offerte dalla comunità cinese. I primi 5.000 dispositivi acquistati dal Comune dalla ditta irpina CARTIL andranno anche a tassisti, alla Polizia locale e alla Protezione civile ma anche agli operatori della Coop 25 giugno e del tavolo del decoro, che stanno seguendo le operazioni di sanificazione delle strade cittadine. Infine ci sarà anche una fornitura di mascherine anche per i farmacisti - attraverso l’Ordine - e per i lavoratori e le lavoratrici di Poste e banche.