Incontro tra M5S e centrosinistra oggi a Napoli per fare il punto sulla situazione del capoluogo campano, in vista delle amministrative del prossimo anno. In una libreria del centro di Napoli le pentastellate Valeria Ciarambino (capogruppo M5S in Regione) e Gilda Sportiello (deputata) oggi hanno visto gli emissari della forze politiche che compongono la coalizione di centrosinistra, da Pd a Italia Viva a Leu.

«È stato un incontro costruttivo - dice Sportiello all'Adnkronos - dove si è parlato della situazione degli enti locali e dell'opportunità rappresentata dal Recovery Fund». Si è parlato anche di una possibile alleanza tra M5S e centrosinistra alle comunali 2021? «Qualcuno ha espresso il desiderio di continuare questo ragionamento, partendo dai temi. Ma l'argomento non era l'oggetto della discussione di oggi. Abbiamo affrontato la condizione del Comune di Napoli: siamo tutti concordi sul fatto che, chiunque sarà il sindaco, non si potrà prescindere dalla situazione del debito».

Non è un mistero che Roberto Fico sia il nome su cui molti nel M5S puntano per la sfida delle amministrative partenopee: «Roberto ama la sua città, è legatissimo a Napoli. Ma in questo momento è presidente della Camera», si limita a rispondere Sportiello. Ad ogni modo l'incontro di oggi tra M5S e centrosinistra nel cuore di Napoli non sarebbe stato digerito da molti attivisti. «Ciarambino e Sportiello sono andate a trattare la candidatura di Fico senza alcun mandato», il refrain che rimbalza in alcune chat locali.