«In attuazione dell'art 136 del Dlgs. 267/2000, che mi conferisce poteri sostitutivi in caso di inadempienza, e trascorsi inutilmente i termini dati, ho provveduto alla nomina del Commissario ad acta per le nomine degli assessori delle Municipalità di Napoli». Così il Difensore civico della Regione Campania, avvocato Giuseppe Fortunato.

«Gli assessori delle Municipalità svolgono necessari compiti preparatori e attuativi con responsabilità anche operative - sottolinea Fortunato - Le protratte mancate nomine degli assessori, nonostante l'invito e il decorso del termine fissato, compromettono la gestione di pubblici servizi, così come delineata dalla normativa. Alla luce di ciò, tramite apposito Commissario ad acta, in base a criteri preventivi, trasparenti, comparativi e oggettivi, basati su job description, e previo avviso pubblico, aperto alle migliori energie, si provvederà alla nomina degli assessori municipali secondo criterio meritocratico per garantire la funzionalità dei servizi municipali e la tutela dei diritti dei cittadini».