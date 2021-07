NAPOLI. Verso un altro flop, e non per responsabilità degli organizzatori, di un Open Day a Napoli. Quello riguardante la fascia di età 60-79 anni, convocato per oggi con Johnson&Johnson e domani con AstraZeneca, ha registrato una percentuale di appena il due per cento delle adesioni. Su 1.540 prime dosi disponibili nella prima giornata, si sono prenotate finora 28 persone; per domani i prenotati sono solo 37 persone.