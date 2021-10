Ben 4.197 preferenze, seconda in assoluto dietro il compagno di partito Gennaro Acampora. La capolista del Partito democratico alle elezioni amministrative di Napoli, Enza Amato, entra in Consiglio comunale come donna più votata dopo l'esperienza in Consiglio regionale della Campania dal 2015 al 2020.

Parlando all'Adnkronos non nasconde la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: «È bellissimo, una cosa eccezionale», dice, ma aggiunge subito: «Non si tratta di un risultato personale, ma è frutto del lavoro di una squadra. La politica si fa con il supporto di tante persone e tanti mi hanno dato una mano. Abbiamo fatto un buon lavoro ed è arrivato il risultato».

Enza Amato si dice inoltre «particolarmente felice» per il risultato conseguito dal Partito democratico, che è risultata la lista più votata in assoluto a Napoli: «Avevamo alle spalle - ricorda - un'esperienza molto negativa, quella di 5 anni fa quando abbiamo perso le elezioni e non siamo arrivati neanche al ballottaggio. Questa volta vinciamo al primo turno, il partito è in salute. Abbiamo dimostrato che il partito, nel momento in cui riesce a parlare dei temi, a fare proposte politiche e a candidare persone che hanno esperienza, hanno consenso e sono conosciute sui territori, e noi lo abbiamo fatto nella lista, il risultato poi arriva».

Infine un commento su Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli eletto con oltre il 60% delle preferenze: «Ero convinta che avrebbe fatto un ottimo risultato e che avrebbe vinto al primo turno - dice Amato - abbiamo provato a fare una campagna elettorale cercando di evitare polemiche, sui temi. Gaetano è stato la scelta migliore che potessimo fare, ci ha permesso di ritornare tra la gente a testa alta, di presentarci con una candidatura autorevole, di esperienza per competenza, per qualità, anche per il profilo e per le caratteristiche della persona stessa. Abbiamo bisogno di persone autorevoli, serie, che parlano dei problemi della città e che non si soffermano su beghe e stupidi pettegolezzi. Penso che sarà un ottimo sindaco per Napoli».