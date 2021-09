Con una disposizione dirigenziale il Comune di Napoli ha adottato dei provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria. L'atto prevede il divieto di circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le auto Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come auto d'epoca o storica, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Dal 6 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 dalle ore 8.30 alle ore 18.30, con eventuale sospensione in caso di ballottaggio nei giorni dal 16 al 19 ottobre 2021, è vietata la circolazione su tutto il territorio cittadino delle seguenti categorie: auto esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad Euro 4; moto e ciclomotori di categoria inferiore o uguale a Euro 2. Non sono soggetti a tale limitazione di traffico i seguenti assi viari: rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del comune di Napoli; raccordo A1 Napoli-Roma; raccordo A3 Napoli-Salerno; strada regionale ex Ss 162; raccordo viale Fulco di Calabria.

Sono previste deroghe per le auto che trasportano diversamente abili, i veicoli delle forze dell'ordine o intestati a enti pubblici, veicoli con a bordo un medico in visita domiciliare o operatori del settore dell'informazione giornalistica e radiotelevisiva nonché fotografi professionisti, i mezzi di trasporto pubblico.

Possono circolare anche gli autoveicoli a noleggio di portata inferiore a 3,5 tonnellate, motoveicoli e ciclomotori a noleggio e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e per gli esami di guida muniti di apposita scritta "scuola guida", i veicoli intestati a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania con a bordo almeno un cittadino non residente in Campania, gli autoveicoli sotto le 3,54 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali o materiale sanitario, i veicoli di servizio dei Consoli di carriera e dei Consoli onorari con targa/contrassegno di riconoscimento.