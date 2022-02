Il Tar Campania ha respinto il ricorso presentato dai commercianti contro l'ordinanza sindacale che regolamenta la movida cittadina a Napoli. La Quinta sezione del Tribunale amministrativo campano non ha dunque accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento del Comune di Napoli in attesa dell'udienza collegiale fissata per il 22 marzo.

Nella decisione, il Tar rileva che «non sono apprezzabili, nella presente sede cautelare monocratica, le ragioni di estrema gravità e urgenza per la concessione dell'invocata tutela nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, essendo il rappresentato pregiudizio, di carattere patrimoniale, reintegrabile e piuttosto dovendosi considerare prevalenti, allo stato e sotto il profilo esclusivamente cautelare, i plurimi interessi pubblici che l'ordinanza intende tutelare, salva la disamina di merito riservata al collegio».