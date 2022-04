Napoli piena di turisti per il 25 Aprile. Lunghe file per entrare al Mann, a Cappella Sansevero o a Napoli sotterranea. Folla in strada al centro storico come sul Lungomare. La città è praticamente sold out con visitatori da tutta Italia ma anche dall'estero. Il Comune di Napoli ha predisposto un piano per l'accoglienza con l'apertura di infopoint mobili collocati in tutti strategici della citta' come la Stazione centrale, l'aeroporto, piazza San Gaetano e Piazza Plebiscito. L'obiettivo è offrire informazioni sugli attrattori culturali e gli eventi in programma.