NAPOLI. Prosegue a Napoli l’attività di rimozione di murales, altarini e manufatti abusivi, dedicati a persone o fatti riconducibili alla criminalità organizzata intrapresa dal Comune, con la cancellazione in via E. Montale nel quartiere di Ponticelli, della scritta riferibile al clan camorristico De Martino.

«È un impegno che abbiamo preso nel Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con il Prefetto di Napoli, i vertici territoriali delle Forze dell’Ordine, la Procura della Repubblica e la Procura Generale, che stiamo mantenendo con un lavoro settimanale programmato su tutto il territorio cittadino. Non ci fermiamo e andiamo avanti per restituire ai cittadini tutta la bellezza della nostra citta e ribadire che Napoli è profondamente anticamorra» afferma l’assessora alla polizia locale e sicurezza Alessandra Clemente.

Il programma di interventi, - fa sapere in una nota la Prefettura - avviato a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell'area metropolitana del 4 marzo scorso, proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con la finalità di ripristinare il rispetto della legalità con la progressiva rimozione di manufatti o altri simboli che insistono abusivamente sulla pubblica via, ferma restando l'eventuale sussistenza di specifici reati.