Il Comune di Napoli annuncia la "nuova disciplina potenziata dei turni di servizio" per i Taxi che sarà in vigore fino al prossimo 29 settembre. "L’obiettivo - spiega una nota - è quello di soddisfare la sempre maggiore esigenza di mobilità nei periodi di alta stagione con i nuovi flussi di domanda grazie a soluzioni integrative per i fine settimana, per i giorni festivi e per le fasce orarie nelle quali si sono registrate maggiori richieste inevase con un sostanziale raddoppio dell'offerta del numero dei Taxi in circolazione". In particolare, con le nuove misure, fino al 26 aprile nei fine settimana, nel turno dalle ore 14 alle ore 23, circoleranno 355 veicoli Taxi in più rispetto ai veicoli normalmente in servizio. Dal 27 aprile al 29 settembre 2024 nei fine settimana, nei tre turni giornalieri (mattina, pomeriggio e sera) circoleranno mediamente circa 530 veicoli in più rispetto ai veicoli normalmente in servizio, così distinti per turni: dalle 6 alle 8.30 saranno 355 i veicoli in più; dalle 8.30 alle 18 circoleranno 711 veicoli in più; dalle 18 alle 24 saranno in strada 355 veicoli in più. Inoltre, in tutti i giorni della settimana nella fascia oraria 4.30-6, mediamente si avrà un incremento di circa 350 veicoli rispetto a quelli normalmente in servizio. Nella fascia oraria dalle ore 23 alle ore 24, dalla domenica al giovedì si avrà un incremento di circa 350 veicoli rispetto a quelli normalmente in servizio, mentre il venerdì e sabato si raggiungerà un incremento di circa 700 veicoli rispetto a quelli normalmente in servizio. "Queste misure sono anche finalizzate a rispondere ai flussi di domanda previsti nel periodo 25 aprile-1° maggio col massimo numero possibile di Taxi in circolazione", sottolinea il Comune di Napoli.