Nonostante la richiesta di rinvio avanzata dal Ministero dell'Interno per la concomitanza con il Giorno della Memoria, questa mattina il centro sociale "Mezzocannone occupato" è sceso in piazza, precisamente in piazza San Domenico Maggiore, al centro storico di Napoli. Questo è il messaggio che si legge sulla pagina Facebook del centro sociale: «Il mondo non potrà mai dimenticare l'orrore dell'Olocausto, il genocidio perpetrato dal regime nazista che portò alla morte sei milioni di ebrei ed altre 10 milioni di persone, tra cui le popolazioni slave dell'est Europa, rom, minoranze etniche, gruppi religiosi, dissidenti e prigionieri politici, omosessuali, persone con disabilità. Oggi come allora sentiamo viva e fortissima la necessità di onorare la memoria delle vittime del nazismo - continua il messaggio su Fb - la nostra coscienza di antifascisti, infatti, ci impone di contrastare quotidianamente qualsiasi reminiscenza antisemita, razzista e di estrema destra. La “memoria" non può essere un concetto vuoto e rituale, ma è anzitutto uno strumento potentissimo che dobbiamo utilizzare per impedire ed impedirci di ripetere gli orrori del passato».

Si legge ancora: «Rigettiamo l'equiparazione tra antisemitismo ed antisionismo, poiché in nessun caso criticare il progetto sionista può corrispondere ad un sentimento di odio nei confronti della popolazione ebraica. Non possiamo accettare un uso strumentale della giornata della memoria, che non può adeguarsi alla propaganda del governo israeliano a sostegno del progetto sionista, perché ontologicamente è una giornata antifascista, antinazista e, di conseguenza, antisionista. E non parliamo solo di quanto sta accadendo a Gaza ed in Cisgiordania dal 7 ottobre di quest'anno (che ha portato all'uccisione di più di 30mila persone, di cui 12mila bambini, in cento giorni di assedio), ma ci riferiamo ad un regime di oppressione e pulizia etnica che dura da quasi un secolo, un ''genocidio al rallentatore''».

«Ieri il tribunale dell'Aja, con una decisione storica, nella causa per genocidio presentata dal Sud Africa, ha ordinato ad Israele di porre fine agli atti genocidari di far arrivare gli aiuti umanitari a Gaza. Ciò racconta che è possibile stracciare il velo di Maya della propaganda sionista a senso unico. L'unico modo che riteniamo opportuno per onorare la giornata della memoria è fermare l'attuale genocidio e gli omicidi di massa diretti dallo stato, a partire dalla Palestina. Abbiamo detto mai più nel 1945 ed oggi lo diciamo con più forza» si chiude il messaggio.