NAPOLI. Gare, esibizioni, sfilate e tanto altro. Il lungomare di Napoli diventa un circuito per un week end dedicato ai motori. È stato inaugurata nella tarda mattinata di ieri la prima edizione del Napoli Racing Show, una competizione ufficiale che si tiene fino a domenica 14 aprile sul circuito di via Caracciolo, che per l'occasione è chiusa al traffico. Sfrecciando sull'Arena del Lungomare, i piloti sono pronti a contendersi la prima edizione del “Trofeo Città di Napoli Gran Premio di Napoli” ed emozionare gli appassionati dei motori, pronti a rivivere l'adrenalina delle corse che mancano in città da più di 60 anni. «È un sogno che si avvera dice Enzo Rivellini, presidente Asd Napoli Racing Show, dopo il taglio del nastro -, siamo tornati agli anni ‘50 e ‘60, quando Napoligareggiava con Montecarlo, il più bel Gran Premio del mondo, con il suo Gran Premio di Posillipo. L'obiettivo è di ripetere il NapoliRacing show, si pensa di farlo il primo fine settimana dopo Pasqua, e di portare la Formula 1, quella storica, a Bagnoli. Il turismo d'élite ha bisogno di eventi come questo. Stamattina ci sono stati problemi di traffico in città, ma sono stati immediatamente risolti, e penso che la gioia di vedere questo meraviglioso spettacolo inorgoglirà tutti i napoletani».

Le gare ufficiali del Gran Premio di Napoli prenderanno il via questa mattina alle 8:15. Tra le auto iscritte anche Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Audi, Porche, Ligier, Osella, pilotate da esperti campioni. Il format delle gare prevede sfide 1 contro 1 e, al termine delle qualificazioni, semifinali e finali. Per ognuna delle categorie sarà assegnato un trofeo oltre a un trofeo speciale per il vincitore assoluto. Tutte le fasi finali saranno trasmesse in streaming e in diretta, a partire 16:40, su Aci Sport TV. Ma Napoli Racing Show non è solo gare: sul circuito anche esibizioni di kart, drifting, moto e cavalli, con l'attesa sfilata della nipote del celebre Varenne (domenica 14 aprile alle 13:30). E sono tante le iniziative legate all'evento che si terranno nel corso del weekend. Ieri pomeriggio, alle 18, un convegno nel Tennis Club di Napoli su "Automotive e Transizione ecologica" anticiperà la parata delle vetture in gara prevista alle 20. Domenica, dalle 16, si terranno le finali del I trofeo Città di Napoli, con le premiazioni, e, alle 22, la chiusura del Napoli Racing Show. Oggi la kermesse sportiva vedrà la presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e del presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, che prenderanno parte a un convegno sull'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, organizzato in collaborazione con Tangenziale di Napoli nei saloni del Tennis Club Napoli.