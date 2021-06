Sono 27 i veicoli prelevati in strada a Napoli nella prima giornata del servizio di rimozione con carri attrezzi in città. Il Comune di Napoli fa sapere che alle ore 18 sono stati 26 i veicoli prelevati e in 9 casi di è proceduto al cosiddetto "sgancio" delle auto sul posto, in quanto i proprietari sono giunti prima che il carro gru cominciasse a muoversi, pagando il dovuto dopo i controlli di rito della documentazione. Alla stessa ora sono stati già effettuati 4 "svincoli" di altrettanti veicoli presso le depositerie con riconsegna dei mezzi agli aventi diritto.

Le strade interessate alle rimozioni sono state: via Salvator rosa, piazza Cavour, corso Secondigliano, via Suarez, via sant'Anna dei Lombardi, Riviera di Chiaia, via Monteoliveto, via Carducci, via San Giovanni a Carbonara, via Orsi e via Rosaroll. Il prezzo del solo svincolo ammonta a circa 102 euro in media, senza tener conto della sosta presso la depositeria e del chilometraggio dal luogo dove il veicolo è stato prelevato. Per lo sgancio l'importo ammonta a circa la metà della somma. Si segnalano anche ulteriori 9 casi in cui la chiamata per il carro è stata annullata in quanto i proprietari hanno rimosso le loro auto in sosta vietata prima dell'arrivo del carro gru.