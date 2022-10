NAPOLI. «Riprende da domani il programma delle potature degli alberi di alto fusto cittadini, nel rispetto delle epoche consentite dalla vigente normativa. Le potature, che avranno inizio in via Janfolla e nella scuola Falcone, proseguiranno per tutta la stagione autunno/inverno e riguarderanno gli alberi radicati lungo strade e piazze e presso plessi scolastici, parchi, cimiteri e impianti sportivi. A breve riprenderà anche il programma di riforestazione, con sostituzione e impianto ex novo di alberi, che ripartirà dal Vomero e proseguirà su tutto il territorio cittadino». Lo rende noto il Comune di Napoli.

«Quindici ulteriori interventi di manutenzione del Verde orizzontale sono stati intanto conclusi in questi ultimi 10 giorni. Le zone interessate rientrano nelle seguenti aree: Villa comunale, Red Bull, Aiuole via Bernardo Tanucci, Centro Direzionale, Rotonda Diaz, Miracolo a Milano, Emiciclo di Capodimonte, Piazza Vittoria, Bagnoli, Piazza a mare, piazza Carlo III - si sottolinea nella nota - Altre importanti lavorazioni sono in corso e saranno portate avanti nei prossimi giorni nell'area della Villa comunale e nei Cimiteri cittadini ed aree esterne».

La mappa georeferenziata presente sul sito del Comune rendiconta le complessive 325 lavorazioni concluse da gennaio 2022: alle attività hanno contribuito i 180 percettori di reddito impiegati sul territorio dalle municipalità a supporto della manutenzione del verde. Proseguono infine gli interventi di manutenzione programmati dalle varie Municipalità sulle aree verdi scolastiche.