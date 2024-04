NAPOLI. La Polizia Locale di Napoli della Unità Operativa Scampia è intervenuta unitamente al Commissariato di Polizia di Stato e al personale della Acer, in via G. Marrazzo, su di un’area porticato di proprietà Acer-Campania dove erano stati realizzati due volumi attigui, con due vani passaggio indipendenti di circa mt 3,90x3 e mt 2,10x3,205, con un altezza di mt 3,80. Uno dei vani si presentava completo di impianto elettrico-idrico e pavimentato; all’interno era diviso in un minivano che fungeva da bagno. Inoltre, nel locale vi erano due gabbie con dei volatili. Il personale ha subito allertato il servizio veterinario dell'Asl che ha provveduto al recupero degli animali. Le strutture realizzate sono state poste sotto sequestro in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.

La Polizia Locale di Napoli, contestualmente, è stata impegnata anche sul fronte dei reati ambientali. Gli agenti del Reparto Ambientale, di concerto con il personale dell’Esercito Italiano e dell’Abc Napoli, hanno svolto un’operazione in ossequio al Patto Terra dei Fuochi nel quartiere San Giovanni. Nello specifico, in via Traversa dell’Abbeveratoio hanno ispezionato un’azienda di trasporto in conto proprio e per conto terzi di prodotti chimici e infiammabili.

Durante i controlli si è appurato che la ditta svolgeva l’attività nonostante la revoca dell’autorizzazione necessaria all’esercizio risalente al 2020. L’impianto dell’autolavaggio, inoltre, non presentava un idoneo sistema di depurazione delle acque reflue industriali di lavorazione, con coinvolgimento e diretta immissione delle acque di dilavamento nella rete fognaria pubblica. L’attività è stata posta sotto sequestro giudiziario, l’amministratore delegato della società è stato deferito all’Autorità giudiziaria per illeciti penali in violazione al Codice Ambientale.