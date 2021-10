NAPOLI. Napoli e la Campania superano anche il primo lunedì con l’obbligo di Green pass sul luogo di lavoro. I timori sono stati fugati fin dalle prime ore del mattino, quando si è trattato di affrontare la prova che era stata annunciata come potenzialmente la più rischiosa: quella del trasporto pubblico locale. Si temeva una giornata di caos, con una pioggia di certificati medici per malattia, sull’onda di quanto era accaduto venerdì scorso, primo giorno dell’entrata in vigore del certificato verde. Ma ieri le cose sono andate diversamente.