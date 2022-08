NAPOLI. La ripresa del turismo è pienamente confermata dopo gli ultimi duri anni della pandemia e sembra che la maggior parte delle persone si sia lasciata alle spalle la paura del coronavirus, con una grande voglia di viaggiare e di godersi una meritata vacanza; secondo il motore di ricerca di voli e hotel jetcost.it, le ricerche di voli sono aumentate del 250%, mentre quelle di hotel sono aumentate del 330% nei primi sette mesi del 2022. Inoltre, gli utenti passano il 50% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative, per trovare l'offerta che meglio si adatta alle loro esigenze. Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare ad agosto stanno scegliendo l’Italia.

Il patrimonio culturale, le tradizioni e le feste popolari, così come la ricchissima offerta enogastronomica, i buoni alberghi e le infrastrutture e i prezzi più bassi rispetto ad altri paesi, hanno portato il nostro Paese ad essere il secondo più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, seguito dalla Spagna e preceduto solo dal Portogallo. Roma, la Capitale, continua ad attrarre turisti, anche nostrani. Un'altra città monumentale, ricca di storia e con un centro storico dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è Napoli: si colloca come la terza città più richiesta dai viaggiatori tedeschi e britannici, la quarta dai francesi, spagnoli e portoghesi e la quinta degli olandesi.

Gli italiani sembrano d’accordo con il resto degli europei e mettono Napoli tra i primi posti nelle loro ricerche; è 16esima nelle preferenze globali. Per quanto riguarda le isole dove sole, spiagge e mare sono protagonisti, anche quest'anno la Sicilia è la più ricercata dagli europei per le loro vacanze d'agosto, e al suo interno, Catania è la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi; Palermo è la seconda scelta per i francesi.

Un'altra isola molto richiesta, dove si può godere il sole, un mare caraibico e spiagge fantastiche è la Sardegna, con Cagliari quinta città più richiesta dai viaggiatori portoghesi, Olbia nona per tedeschi e francesi, e Sassari che rappresenta l’undicesima scelta per i portoghesi. Firenze è al quinto posto nelle preferenze degli spagnoli e al sesto per olandesi e portoghesi. Il capoluogo toscano è famoso in tutto il mondo, l'antico maniero dei Medici è la culla della cultura e dell'arte per eccellenza.

Poi c’è Pisa, che grazie alle sue innumerevoli bellezze e con la splendida e caratteristica piazza dei Miracoli, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, attira ancora ogni anno numerosi turisti, tanto da essere la quarta città più richiesta dai viaggiatori olandesi e la quinta dai britannici. Inoltre, altre quindici città dieci città italiane sono tra le 25 mete più ricercate dagli europei per trascorrere questi giorni di riposo e svago: Cagliari (7), Lampedusa (10), Milano (11), Napoli (16), Lamezia Terme (17), Bologna (19), Venezia (20), Brindisi (21), Torino (22) e Firenze (23).

D'altra parte, diverse altre mete nel Mediterraneo sono, insieme ad altre città italiane, le destinazioni più desiderate: Barcellona al secondo posto, Zante al sesto, Palma di Maiorca all? ottavo, Santorini al nono, Malta al 13esimo, Lisbona al 14esimo, Tenerife al 15esimo, Parigi al 18esimo e Valenzia al 25esimo. Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per New York, al 24esimo posto.