NAPOLI. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina a Napoli, in via Torino nel quartiere Vasto. Si tratta di un 51enne nato in Ghana, regolare sul territorio nazionale. Il corpo non presentava segni di violenza. È stato disposto il sequestro della salma. Sull'accaduto indagano i poliziotti del Commissariato Vasto Arenaccia.