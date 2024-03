NAPOLI. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi a Napoli per inaugurare la mostra "Tolkien. Uomo, Professore, Autore", ha effettuato una visita privata al Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, Jack Markell.

Il Ministro e l’ambasciatore, accompagnati dalle rispettive consorti e insieme ai direttori generali Musei e Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MiC, Massimo Osanna e Luigi La Rocca, hanno ammirato, tra l'altro, la collezione Farnese, la sezione Campania Romana e la mostra “Gli dei ritornano - I Bronzi di San Casciano”, da poco inaugurata al Mann, dopo essere stata al Quirinale, e dove resterà aperta fino al prossimo 30 giugno.

A seguire, nel primo pomeriggio, Sangiuliano e Markell, hanno fatto visita al Teatro di San Carlo di Napoli

Accolti nel Palco reale dalla direttrice generale del San Carlo, Emmanuela Spedaliere, si sono recati dietro le quinte e nei laboratori di sartoria per salutare lavoratrici e lavoratori. Tutte le maestranze del Teatro di San Carlo hanno espresso grande compiacimento per l’incontro con il ministro e l'ambasciatore i quali, dopo i palchi di Rossini e Donizetti, hanno raggiunto il palcoscenico godendone la straordinaria prospettiva solitamente riservata agli artisti.

Nella struttura, gremita di turisti per le consuete visite pomeridiane, l'ambasciatore statunitense ha avuto espressioni di grande entusiasmo per la bellezza del teatro, il più antico del mondo, ringraziando il ministro per avergli fatto conoscere uno dei luoghi simbolo della città partenopea e patrimonio Unesco.