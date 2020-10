ROMA. "Dopo 18 mesi, sebbene gli sforzi messi in campo sono stati importanti e unici, il mercato su Napoli non è cambiato. Quindi confermo quanto abbiamo già detto un anno fa. Il 31 di ottobre la produzione su Napoli cesserà". Così Luigi La Morgia, ad di Whirlpool, ribadisce nel corso della riunione al Mise la volontà della multinazionale americana di dismettere il sito di via Argine a Napoli che impiega circa 350 lavoratori.

"Abbiamo cesellato tutti gli strumenti che potevamo costruire per incentivare la permanenza di Whirlpool a Napoli. E prendere atto che dopo tutto questo la decisione non è cambiata ci porta a essere in sofferenza e difficoltà per quei lavoratori. Io personalmente ero convinto che ci fossero le condizioni per continuare, prendiamo atto che così non è. Informerò il Governo in Consiglio dei ministri questa sera". Così a quanto riferiscono fonti sindacali, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, replica a Whirlpool che ha confermato la volontà di dismettere il sito di Napoli.