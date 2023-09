NAPOLI. Anche nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, dove i funerali di Giorgio Napolitano vengono seguiti attraverso un maxischermo, l'arrivo del feretro a Montecitorio è stato accolto da un sentito applauso da parte dei presenti. Siedono in sala il vicesindaco di Napoli Laura Lieto (il sindaco Gaetano Manfredi è a Roma per i funerali), l'assessore Teresa Armato, il segretario della Uil Campania Giovanni Sgambati e il segretario provinciale del Pd Napoli Giuseppe Annunziata. Presenti anche quattro ex operai dello stabilimento Italsider di Bagnoli, che seguono la diretta indossando un caschetto protettivo giallo, simile a quelli che venivano utilizzati nell'acciaieria prima della sua chiusura a inizio anni '90.

A NAPOLI INTITOLAZIONE DI UNA STRADA. «Come Amministrazione seguiremo l'andamento di questa iniziativa se ci sarà - dice Lieto sull'ipotesi di intitolare una via o una piazza a Napolitano - noi pensiamo che emergerà già dal prossimo Consiglio comunale e rispetto alla rilevanza indiscussa di questa figura per la vita pubblica di questo Paese, dedicheremo tutta l'attenzione necessaria a un'iniziativa di questo genere».

EX OPERAI ITALSIDER: VA VIA UN NOSTRO AMICO. «Se ne va un gigante della politica, un amico degli operai - ha detto Guglielmo Santoro, ex presidente del Circolo Ilva di Bagnoli - Non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno, c'era un rapporto dialettico con lui ma il sostegno alla classe operaia non è mai venuto meno. Ci teneva sempre a dirci che si interessava ai casi collettivi, mai a quelli individuali ed era vero, lo ha sempre dimostrato».