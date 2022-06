NAPOLI. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno controllato un esercizio commerciale in via Marvasi dove hanno rinvenuto, dietro un espositore e all’interno di una busta, un tirapugni e due sfollagente telescopici. Il titolare, un 60enne cinese, è stato denunciato per detenzione e porto abusivo di armi.

Inoltre, gli operatori, all’interno di un altro locale commerciale nella medesima via, hanno trovato, in un deposito, diversi articoli per fumatori (cartine e filtri) di varie marche, per i quali la vendita è riservata ai tabaccai autorizzati; pertanto, la titolare, anch'essa cittadina cinese, è stata sanzionata per vendita di generi di monopolio senza autorizzazione mentre la merce è stata sequestrata.