NAPOLI. Stava aprendo il classico nascondiglio per la droga: la cassetta dei contatori dell’Enel. Furtivamente e guardandosi continuamente intorno Giovanna Di Tonno, 46enne di via Federico Fellini, era arrivata alla meta e aveva preso una busta quando sono sbucati alle sue spalle i carabinieri della Stazione di Scampia. In quel momento la donna, arrestata per lo stesso reato a novembre 2020 nei pressi del lotto T/A, ha capito che si sarebbero di nuovo riaperte le porte del carcere di Pozzuoli.