"Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha scelto di chiamare la rassegna di eventi di Natale del Comune di Napoli 'Altri Natali', con il sottotitolo esplicativo 'la cultura è plurale'. A Manfredi sfugge che il Natale è solo uno ed è la ricorrenza della nascita di Gesù. Un evento unico e irripetibile, celebrato in tutto il mondo da due miliardi e mezzo di cristiani, non un convegno di intellettuali del Pd". Così il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri commenta l'iniziativa del Comune di Napoli. "Nella grafica degli 'Altri Natali' di Manfredi - aggiunge Gasparri - manca una delle espressioni più belle della cultura italiana e napoletana: il Presepe, che rappresenta in scene l'evento della nascita di Cristo. Nel programma invece ci sono il 'Cinema del mediterraneo e del Medio Oriente', la 'Memoria dei femminielli napoletani', 'L' intelligenza artificiale ed i robot'. Ma che cosa c' entra con la nascita di Cristo?".