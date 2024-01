NAPOLI. Colpo di scena in aula nel processo a carico di Luigi Natale, Roberto Alfio Maugeri, Alessandro Maugeri e Raffaele Zampella. Il primo ha confessato di aver cercato di uccidere gli altri tre imputati, ma l’arma si inceppò. Voleva vendicarsi, ha detto, per un tentativo di estorsione per una piazza di spaccio. In particolare lo disarmò, fu picchiato, rapito e condotto in un casolare di campagna a Caivano nel quale rimase legato per alcune ore. Ma riuscì a liberarsi e a fuggire approfittando di qualche minuto di mancata sorveglianza.