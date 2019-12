NAPOLI. «Palazzo San Giacomo si è dimenticato del Vomero e dell’area collinare per Natale». Il duro attacco arriva dal presidente della quinta Municipalità Paolo De Luca. Un presidente targato Dema, ma che da un po’ di tempo non nasconde tutti i suoi malumori nei confronti dell’amministrazione che non riesce a rispondere alle sue richieste d’intervento. Le ultime riguardano proprio le feste natalizie.