L'ammiraglio Stuart B. Munsch, della Marina degli Stati Uniti, ha assunto oggi il comando del Jfc Naples, subentrando all'ammiraglio Robert P. Burke. La cerimonia di cambio di comando si è svolta oggi al Comando interforze alleato di Napoli, che ha sede a Lago Patria, nel comune di Giugliano in Campania (Napoli). La cerimonia è stata presieduta dal comandante supremo delle Forze alleate in Europa, Generale Tod D. Wolters.

Il generale Wolters ha dato il benvenuto alla Nato all'Ammiraglio Munsch riconoscendo nel contempo l'ottimo lavoro svolto dal comandante uscente, ammiraglio Burke.

«Jfc Naples è tra tutti il comando maggiormente gravato di compiti ardui», ha detto Wolters. «Nei miei due anni di permanenza al comando del JFC Naples - ha ricordato Burke - abbiamo fatto fronte ad un livello di attività nell'area euro-atlantica senza precedenti culminato nel maggior assembramento di forze militari a cui l'Europa abbia mai assistito dalla fine della Guerra Fredda e che si configura oggi come il conflitto di maggiore portata mai verificatosi in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In questo frangente, il nostro obiettivo è stato quello di dissuadere la Russia dall'attaccare la Nato e di difendere l'Alleanza, se necessario. Un compito non facile», ha concluso Burke.

L'ammiraglio Munsch, che ha in precedenza ricoperto, a partire dal 2020 il ruolo di direttore del settore Sviluppo Attività interforze della Marina Usa, ha dichiarato: «Non vedo l'ora di lavorare con voi per difendere e promuovere la nostra interoperabilità e rafforzare la nostra alleanza». L'ammiraglio Munsch ricoprirà uno dei ruoli militari americani più importanti in Europa in quanto, oltre al Comando Interforze della Nato, sarà a capo anche delle Forze navali Usa di stanza in Europa e in Africa.