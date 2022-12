NAPOLI. «Maradona ha fatto un altro miracolo. Anche da morto sta aiutando tantissimo la città, e in particolare i Quartieri spagnoli, a rinascere». È un coro unanime da parte dei commercianti dei Quartieri spagnoli che in questo Natale stanno vivendo l’apice di uno sviluppo turistico e commerciale che qualche anno fa era impossibile da immaginare. Da tempo l’area vive una rinascita commerciale della zona, ma dal rilancio del murales di Maradona in via Emanuele De Deo in poi quello vissuto dai Quartieri spagnoli è un vero e proprio boom.