I militari della compagnia di Giugliano, con la collaborazione di quelli del gruppo di castello di cisterna e del Reggimento Campania hanno controllato 109 persone 59 veicoli, 11 di questi sono stati sottoposti a fermo o sequestro; due le persone denunciate, la prima per vendita di tabacchi lavorati esteri, la seconda perche' si e' rifiutata di fornire le proprie generalita' durante un controlloCon la colloborazione del Nas sono stati controllati 5 esercizi commerciali e uno di questi e' stato sanzionato per irregolarita' amministrative. 26 sono invece i verbali al codice della strada notificati ad altrettanti conducenti sprovveduti. Particolare impegno e' stato profuso al rispetto del coprifuoco: dopo la mezzanotte si e' proceduto a sgomberare i principali luoghi di ritrovo della citta' e a verificare la chiusura di tutti i locali. Non sono mancati anche i sequestri di droga.