Circa 2mila le persone che stanno partecipando alla manifestazione organizzata dal movimento disoccupati “7 novembre" in corso oggi pomeriggio a Napoli. La manifestazione, iniziata come presidio statico in piazza Garibaldi, si è trasformata in corteo che ha attraversato l'intero corso Umberto per poi raggiungere via Medina, con l'obiettivo di arrivare a piazza del Plebiscito.

Il percorso del corteo non ha previsto passaggi nelle strade interdette alle manifestazioni secondo quanto deciso ieri in Prefettura nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche in vista di manifestazioni dei "no green pass".

Oltre agli attivisti del movimento "7 novembre", stanno prendendo parte alla manifestazione anche rappresentanti dei lavoratori Cobas, del movimento occupanti case di Roma, del centro sociale Iskra di Bagnoli e di Potere al Popolo, progetto politico nato dall'esperienza del centro sociale napoletano "Ex Opg". Durante il passaggio a via Medina sono stati fatti esplodere fumogeni rossi e fuochi d'artificio. I manifestanti contestano l'apertura di un'inchiesta su alcuni aderenti al Movimento 7 Novembre per disordini avvenuti nei mesi scorsi.

La manifestazione è stata organizzata «per il lavoro stabile e sicuro, la riduzione generalizzata degli orari di lavoro e salario garantito ai disoccupati», si legge in un volantino. Striscioni e cori anche per «una sanità universale gratuita, per il diritto alla casa, la giustizia climatica e la piena libertà di organizzazione operaia e di sciopero».

Ma in piazza oggi a Napoli non ci sono solo i disoccupati, ma anche i no green pass e gruppi dell'ultrasinistra. In piazza Plebiscito è stato creato uno sbarramento con furgoni cellulari, agenti del reparto mobile in assetto antisommossa ed idranti. Cancelli mobili sono pronti ad essere installati per impedire che il corteo raggiunga via Santa Lucia dove c'è la sede della Regione Campania e il Lungomare.

Il corteo della sinistra antagonista procede lento interrotto dagli interventi di esponenti di gruppi provenienti da altre città, tra i quali la leader dei "No Tav" Nicoletta Dosio.