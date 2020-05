NOLA. I carabinieri della compagnia di Nola hanno denunciato per simulazione di reato un 49enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L’uomo ha presentato ai militari una denuncia di furto del suo veicolo di lusso, lasciato poco prima in sosta – come dichiarato - in un’area parcheggio lungo la ss 7 bis di Nola.

Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza i carabinieri hanno scoperto che l’auto non fosse stata rubata nè tantomeno parcheggiata sulla statale. La denuncia presentata – hanno scoperto i militari - sarebbe stata funzionale al risarcimento che l’assicurazione avrebbe garantito in caso di furto.