AFRAGOLA. Ad Afragola i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale G.M., 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Sono da poco passate le 2 di notte, la pattuglia del radiomobile nota un’auto grigia percorrere via Roma. Alla vista dei carabinieri il conducente accelera ed è in quel momento che i militari decidono di inseguirlo per controllarlo.

Hanno acceso i lampeggianti e gli hanno intimato l’alt ma il 31enne ha deciso di non fermarsi. Ne nasce un inseguimento notturno per le strade del centro cittadino caratterizzato da manovre e sorpassi pericolosi.

La centrale manda un’altra pattuglia per fornire supporto ai colleghi nell’inseguimento che termina in via Alfieri.

L’uomo ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il muro di un’abitazione. Ne è uscito illeso ma arrestato: G.M. aveva tentato la fuga perché era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ora è in attesa di giudizio.