CASOLA. I carabinieri della stazione di Gragnano, supportati da quelli dello squadrone eliportato Cacciatori di Puglia, hanno individuato in un fondo demaniale una piantagione di cannabis indica composta da 20 piante di altezza media di 180 cm. Nello stesso terreno, i militari hanno notato una porzione di un tubo di plastica generalmente utilizzato per gli impianti idrici. Era parzialmente interrato e al suo interno conteneva un fucile semiautomatico marca Benelli (calibro 28) e 20 munizioni. L’arma, come successivamente accertato, era stata rubata nel 2016 in un abitazione di Alatri (Fr). Il fucile è stata sequestrato e insieme ai proiettili verrà restituito al legittimo proprietario. Le piante, invece, saranno distrutte.