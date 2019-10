GLI ATTI SEQUESTRATI. Dagli atti sequestrati dai magistrati risulterebbe però che la richiesta di disponibilità di piazza del Plebiscito era da intendersi dalle 18.30 alle 23, circostanza che, secondo l'accusa, "escludeva implicitamente la natura estemporanea dell'evento". Ciò nonostante un membro della segreteria del sindaco avrebbe qualificato l'evento come flash mob nelle mail inviate alla Polizia municipale di Chiaia, competente per la piazza, procurando a Tony Colombo "un ingiusto vantaggio patrimoniale" potendo svolgere una manifestazione musicale senza le autorizzazioni imposte dalla legge. Sono al vaglio anche le posizioni di cinque agenti municipali che non avrebbero disposto l'interruzione della manifestazione musicale, pur avendo la stessa "travalicato i limiti di mero flash mob e risultando non autorizzata".

IL SINDACO. "In questa vicenda surreale sono estraneo e danneggiato. Sono convinto che gli indagati evidenzieranno la correttezza del loro operato a dimostrazione della trasparenza e della legalità con cui il Comune ha sempre lavorato in questi otto anni. Non parlerò più di Colombo e dintorni per non dare risalto mediatico a chi intende buttare fango anche sulla mia persona, come questa squallida storia ha già dimostrato". E' quanto afferma il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris in merito alle ultime notizie emerse sull'indagine aperta sulle nozze tra Tony Colombo e Tina Rispoli che vede coinvolto il fratello del sindaco Claudio de Magistris.