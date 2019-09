NAPOLI. Qualche giorno prima di essere uccisa Nunzia D’Amico aveva ricevute minacce esplicite, attraverso uno stretto congiunto, da un componente del clan De Micco. Ma come si fa negli ambienti di camorra non aveva presentato denuncia alle forze dell’ordine, sottovalutando il pericolo e ritenendo erroneamente che in quanto donna non sarebbe stata toccata. Invece con un’azione clamorosa, che poi si è rivelata un boomerang, i “Bodo” eliminarono “Nunziata ’a passilona” azzerando il vertice del gruppo nemico.