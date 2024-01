NAPOLI. Un progetto ex-novo, di cui si parlava ai tempi della giunta Iervolino quello della nuova fermata della Funicolare a via Tito Angelini, a pochi passi dalla Certosa di San Martino e che ad oggi potrebbe incontrare l'inizio della propria realizzazione. È la nuova idea che ha investito cittadini e politica a Napoli e che ha fino ad'ora incontrato il favore del consigliere della quinta Municipalità Emanuele Papa, in quota Lega. «Tiene particolarmente banco, in questo inizio 2024, la vicenda del progetto, relativo all’apertura di una nuova fermata lungo il tratto della funicolare di Montesanto. Si tratta di una vecchia idea che, finalmente, ha trovato la fonte di finanziamento per un importo pari a 19 milioni di euro.

La fermata sarà aperta lungo via Tito Angelini, quasi nei pressi dell’ingresso di Castel Sant’Elmo e a pochi metri da quello della Certosa di San Martino», questo l'annuncio del consigliere territoriale di opposizione in una nota. Il complesso museale di Castel S. Elmo e della Certosa di San Martino sta incontrando infatti negli ultimi tempi una forte crescita, i turisti che arrivano ormai a frotte a Napoli in ogni stagione stanno avendo modo di conoscere le bellezze anche dell'importante polo museale vomerese, che gioverebbe di un ulteriore collegamento del trasporto pubblico che andrebbe ad implementare le fermate già esistenti ed operative.

Favorevole al progetto, sui cui tempi di realizzazione le parti pongono però un giusto accento, anche la consigliera comunale in quota Partito Democratico Maria Grazia Vitelli, che del Vomero è stata anche consigliera municipale, che infatti dichiara che «L'apertura di una nuova fermata della Funicolare di Montesanto in Via Angelini, a pochi passi da Castel Sant'Elmo e la Certosa di San Martino, è un progetto che ho sempre sposato e sostenuto, prima come cittadina vomerese e consigliera di municipalità, poi in questa mia nuova veste di consigliera comunale. Il progetto era nato con la seconda giunta Iervolino, purtroppo il decennio inerte di De Magistris lo aveva accantonato come tante altre iniziative strategiche. Da quando mi sono insediata ho spinto perché venisse recuperato, trovando nell'assessore Cosenza un interlocutore ancora una volta decisivo».

Polemico l'approccio di Salvatore Pace che senza peli sulla lingua afferma che «I cittadini non sanno nulla, né sulla realizzazione né su altro. Sorprende che di un progetto così importante la municipalità venga informata tangenzialmente, in questo senso le riflessioni del Comitato San Martino mi sembrano puntuali. Restano inoltre irrisolti nodi estremamente critici della viabilità ordinaria e della invivibilità del quartiere sul piano del traffico e dell'inquinamento, tutte tematiche assenti tanto nella visione del Comune quanto in quella della Municipalità».