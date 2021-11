Il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, a un anno di distanza dal suo insediamento ha nominato una nuova Giunta comunale. «Scelte di qualità - spiega - in continuità col lavoro messo in campo nei primi 12 mesi di amministrazione, che, però, aggiungono competenze ed esperienza al servizio della nostra comunità soprattutto nel settore ambientale, strategico e prioritario».

Il nuovo vicesindaco con delega all'ambiente è Raffaele Del Giudice, già vicesindaco e assessore di Napoli delle Giunte guidate dall'allora sindaco Luigi de Magistris, alle scorse amministrative candidato nella lista “Napoli Libera" ispirata al movimento fondato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Del Giudice, che in passato è stato anche presidente di Asia Napoli, società del Comune di Napoli responsabile della raccolta dei rifiuti in città, è titolare delle deleghe alla transizione ecologica, ecologia e ambiente, protezione civile, qualità dell'aria, agricoltura, politiche del lavoro e sviluppo area Asi.

Gli altri assessori sono Pietro Di Girolamo, con delega a Welfare e Politiche sociali, Giuseppe Cozzolino, con delega a manutenzione verde pubblico e trasporti; Gaetano Coppola, delega ai lavori pubblici; Giuliana Di Fiore, delega all'urbanistica e al Pnrr; Rachele Smarrazzo, con delega a Benessere animali e rapporti con le associazioni zoofile; Antonietta Limatola, con delega alla pubblica istruzione, alla comunicazione istituzionale e alla Terra dei Fuochi: Maria Taglialatela Scafati, con delega a Decoro e arredo Urbano; Francesco Mallardo, con delega all'Agenda digitale e al turismo.

«Una giunta di alto profilo - commenta Pirozzi - con innesti di grande qualità, di esperienza e composta da eccellenze che hanno ricoperto ruoli di prestigio maturando un bagaglio di competenze che metteranno a disposizione della nostra città. Ringrazio gli assessori nominati per aver accettato questa sfida di buon governo che ci vedrà protagonisti nell'esclusivo interesse di Giugliano e colgo l'occasione per ringraziare i consiglieri comunali e i partiti di maggioranza che, anche in questo caso, hanno dimostrato unità di intenti soprattutto nel preferire un governo autorevole ed efficiente alle esigenze dei piccoli orticelli. Ancora una volta, nella giusta direzione. Nell'esclusivo interesse della nostra città. Ora subito al lavoro perché puntiamo sin da subito al salto di qualità», conclude il sindaco di Giugliano.