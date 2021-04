Nuova variante del Coronavirus in Italia.

Ad individuarla un laboratorio di Milano diretto dal virologo Francesco Broccolo

«Non sembra essere più contagiosa o più letale»

E' arrivata la conferma per la nuova mutazione 'speciale', mix di varianti già note, scoperta dal laboratorio Cerba HealthCare di Milano dalla task force coordinata dal virologo Francesco Broccolo, dell’Università degli studi Milano Bicocca.

La variante era stata individuata in una donna della provincia di Novara.

"Grazie a metodi di 'advanced molecular Diagnostic' portati avanti nel laboratorio Cerba HealthCare, l’équipe di Francesco Broccolo aveva osservato all’inizio di marzo una combinazione di mutazioni mai riscontrate prima, che comprende caratteristiche delle varianti nigeriana e inglese. I

l risultato del sequenziamento dell'intero genoma ha confermato che si tratta di una nuova variante", sottolinea una nota del Cerba HealthCare Italia.

Al momento la nuova variante "non sembra essere più contagiosa o più letale rispetto alle altre varianti del virus Sars-Cov-2 conosciute", precisano gli scienziati.

Il sequenziamento del caso “speciale” ha evidenziato «una mutazione rarissima descritta solo in pochissimi campioni, meno di 20 nel mondo e una volta solo in Veneto, delle quattro mutazioni due (M153T e l’altra V401L) agiscono sulla proteina spike, che il virus utilizza per agganciarsi alle cellule e che è anche il principale bersaglio dei vaccini - avverte Broccolo -.

Queste peculiarità ci dicono che la mutazione potrebbe essere immunodominante e potrebbe cambiare l’efficicienza dei vaccini, ma è tutto da vedere. È certo che questa mutazione è degna di nota».