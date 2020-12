"Non si sa se la risposta immunitaria prodotta dai vaccini copre anche questa variante" di coronavirus. A dirlo all'Adnkronos è il virologo Andrea Crisanti, commentando la nuova variante più aggressiva del Covid che si sta diffondendo nel sudest dell'Inghilterra e che è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. "Bisogna verificare se questa variante si trova già in Italia e quindi dare risorse ai laboratori per fare i sequenziamenti. Più si diffonde più causa malattie e morti, è evidente", spiega Crisanti.

La nuova variante "è apparsa questa estate in Spagna ed effettivamente ha un R0 superiore agli altri - spiega quindi il virologo e docente di microbiologia dell'università di Padova -. Non si sa se la risposta immunitaria prodotta dai vaccini copre anche questa variante, è un interrogativo al quale ancora non c’è risposta".

Una cosa del genere, è già accaduta

Una cosa del genere, tuttavia, è già accaduta, spiega il virologo, "con la variante di Shanghai che ha soppiantato quella di Wuhan". Quanto sta accadendo, dunque, "è normale" dice Crisanti, che precisa: "Non è che non bisogna allarmarsi ma bisogna cercare di capire cosa sta accadendo, quanto questa variante si diffonde rispetto all’altra, se è più virulenta e se pone effettivamente problemi al vaccino, tutti quesiti ai quali non abbiamo risposta".

Nuova variante covid, Di Maio: "Stop voli con Gran Bretagna"

Stop ai voli con la Gran Bretagna. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti, il ministero degli Affari Esteri guidato da Luigi Di Maio ha comunicato alla Gran Bretagna l'interruzione dei voli a causa delle nuova variante più aggressiva del Covid-19 che si sta diffondendo rapidamente nel Sud est dell'Inghilterra ed è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. La stessa decisione è stata assunta anche da Paesi Bassi e Belgio. La Francia sta valutando un provvedimento analogo.

Poi l'annuncio con la conferma del ministro su Facebook: "Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo - afferma - abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali".

Blocco dei voli dall'Italia con la Gran Bretagna sospesi nelle prossime ore

Il blocco dei voli dall'Italia con la Gran Bretagna dovrebbe partire sin da subito. A partire dalle prossime ore saranno dunque sospesi.

UE - Sono in corso colloqui tra Parigi, Berlino e Bruxelles sulle misure da adottare di fronte alla nuova variante del coronavirus. Lo ha reso noto l'Eliseo spiegando che 'Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula Von der Leyen e Charles Michel hanno avuto contatti.

La notizia arriva dopo che alcuni Paesi Ue, compresa l'Italia, hanno adottato lo stop dei collegamenti con il Regno Unito, mentre Germania e Francia hanno fatto sapere di valutare la misura. Anche la Spagna ha sottolineato la necessità di una risposta "coordinata" europea sulla questione della sospensione dei voli, si legge su diretta Le Parisien.

Nuova variante covid, Speranza: "Arriva in Italia? Rischio c'è"

"Il rischio che la variante di covid della Gran Bretagna arrivi c'è, il virus è arrivato qui dalla Cina... per questo abbiamo già avviato tutte le verifiche del caso e stiamo controllando cosa avviene nel nostro Paese. Stiamo per fermare i voli da tutto il Regno Unito dopo l'individuazione della nuova variante del virus. La battaglia è ancora lunga". Roberto Speranza, ministro della Salute, a Mezz'ora in più si esprime così dopo le notizie relative all'individuazione di una nuova variante del coronavirus. Il governo italiano si appresta a formalizzare lo stop dei voli con il Regno Unito.

"E' una scelta che abbiamo deciso di assumere dopo un confronto con i nostri scienziati. Ho sentito anche il ministro inglese, è una misura precauzionale. Una variante del virus è stata riscontrata in Gran Bretagna, il ministro inglese ha detto che la capacità di diffusione è quasi del 70% superiore.

Abbiamo deciso di fermare i voli, misure simili verranno prese da altri paesi nelle prossime ore. I nostri scienziati dovranno approfondire, per ora abbiamo solo un contatto con il governo inglese e con l'Oms. La maggiore capacità di diffusione rende ancora più importanti le misure adottate negli ultimi giorni", dice Speranza.

"La battaglia è complicata, non possiamo pensare che sia vinta. La scienza sta facendo un lavoro straordinario, abbiamo ancora bisogna del massimo rigore e della massima attenzione. Sappiamo che il virus è più veloce nel propagarsi, non sembra fare maggiori danni sull'individuo.

Ma un virus che si propaga più rapidamente può provocare più contagiati e questo resta un problema molto serio da affrontare. Dalle primissime informazioni sembra che i vaccini possano funzionare ugualmente anche su questa variante, ma servono informazioni più solide", afferma ancora.