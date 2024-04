NAPOLI. Due tentate rapine e una compiuta nell’arco di due ore nella stessa giornata. Se non è un record poco ci manca, messo a segno da Dylan Di Biasi e Antonio Mucci detto “Anthony” il 7 gennaio 2023. La polizia li ritiene responsabili delle aggressioni e di ciò i due giovani emergenti della malavita dei Quartieri Spagnoli dovranno rispondere insieme ad altri reati contestati nell’ordinanza di custodia cautelare emessa ed eseguita l’altra settimana. Il primo è in carcere a Secondigliano, il secondo in Spagna, dove fu arrestato a inizio anno per una rapina di Rolex.