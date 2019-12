Le indagini hanno permesso di dimostrare la compartecipazione degli indagati al gruppo criminale capace di affermare la propria egemonia mafiosa sul territorio, anche attraverso la repressione violenta dei contrasti interni, la creazione di forme di cooperazione con altre organizzazioni e il controllo di tutti i traffici illeciti. È emerso inoltre che il gruppo metteva in atto estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti della zona utilizzando anche violenza fisica nel caso in cui la vittima non avesse inteso pagare, controllava il traffico di droga e gestiva le piazze di spaccio sul comune di Qualiano. Il gruppo aveva nella propria disponibilità armi e ordigni esplosivi, utilizzati per atti intimidatori nei confronti delle vittime di estorsione, oltre che per spedizioni punitive nei confronti di coloro che non intendevano adeguarsi alla nuova reggenza.