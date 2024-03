Nuovi treni per il servizio pubblico locale della Regione Campania. Il primo degli ulteriori sei convogli che rinforzeranno a Napoli la flotta della Cumana per le linee flegree è stato inaugurato alla stazione di Montesanto alla presenza del governatore Vincenzo De Luca (nella foto con il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio). Il treno, della famiglia Et500, prodotto da TitagarhFirema, si aggiunge ai 12 già immessi in servizio negli ultimi tre anni sempre dalla stessa azienda.