Un nuovo cratere venuto fuori sulla Solfatara durante le feste di Pasqua. Il video fa il giro di gruppi e finisce in rete dove diventa virale. Ma si tratta di un fake, come spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). «Il “cratere” cui si riferisce il video è l’area fumarolica di Pisciarelli» precisa l'Ingv in una nota ed «è attivo da ben oltre 10 anni». «La Sezione dell’INGV “Osservatorio Vesuviano” effettua sopralluoghi e campionamenti almeno settimanali nell’area di Pisciarelli» e infatti «l'evoluzione del processo di intensificazione dell'attività idrotermale nell'area di Pisciarelli è ben noto e costantemente descritto in lavori scientifici e nei Bollettini rilasciati settimanalmente e mensilmente e consultabili online». L'area di Pisciarelli è, tra l'altro «chiusa al pubblico, per motivi di sicurezza, dal mese di novembre del 2018». «Si smentisce, pertanto, - conclude la nota - il contenuto del video apparentemente realizzato in violazione alla predetta ordinanza sindacale, alle ordinanze vigenti per il contenimento del Covid-19 (ordinanze del Presidente della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e che contiene anche elementi di possibile procurato allarme che saranno prontamente segnalate alle autorità competenti».